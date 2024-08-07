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Дуду: Газзаев — один из главных тренеров в моей карьере

Дуду: Газзаев — один из главных тренеров в моей карьере
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Дуду поздравил с днём рождения экс-наставника армейской команды Валерия Газзаева, под руководством которого играл в период с 2005 по 2008 год. Напомним, сегодня, 7 августа 2024 года, Газзаеву исполняется 70 лет.

«Газзаев — один из главных тренеров в моей карьере. Хочу поблагодарить его за совместную работу, пожелать огромного счастья, здоровья и успехов», — приводит слова Дуду интернет-портал Metaratings.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Российский специалист приводил армейцев к победе в чемпионате три раза, под руководством Валерия Газзаева ЦСКА четыре раза выиграл Кубок страны и стал первым в истории России обладателем Кубка УЕФА.

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