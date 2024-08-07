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Агент Рыбуса не исключил, что в ближайшее время защитник может завершить карьеру

Агент Рыбуса не исключил, что в ближайшее время защитник может завершить карьеру
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника Мацея Рыбуса, высказался о будущем футболиста.

«На данный момент интересных вариантов продолжения карьеры нет. То, что есть сейчас — Мацею неинтересно. Не появится ничего интересного — будет думать, что дальше делать. Ехать хоть бы куда тоже не хочется. Приоритетов по странам мы не расставляли.

Не будет удивительным, если Мацей захочет завершить карьеру. Человек поиграл на сумасшедшем уровне. Мацей понимает, что без целей и задач просто так мучить свой организм тоже неправильно. Здесь всё будет рассматриваться в совокупности. Предложения приходят, но пока его не устраивают. До конца трансферного окна в России ещё полтора месяца — куда спешить?» — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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