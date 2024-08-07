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Защитник «Челси» перешёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды

Защитник «Челси» перешёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды
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Защитник Алфи Гилкрист перешёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды из лондонского «Челси». Об этом сообщил официальный сайт «Шеффилд Юнайтед».

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

«Это отличная возможность, которую предоставили мне клуб и тренер. Я просто с нетерпением жду начала работы. У меня всегда был план продемонстрировать, на что я способен в Премьер-лиге, используя те шансы, которые у меня были, так что теперь я хочу стараться делать это неделю за неделей здесь.

Это новый вызов. Я выхожу из своей зоны комфорта. Я был в «Челси» уже некоторое время, так что готов продолжать. Я приезжал сюда в прошлом сезоне на выездной матч и, увидев болельщиков, как они поддерживают команду, как сильно они её любят, был впечатлён», — сказал Гилкрист.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги 20-летний Алфи Гилкрист провёл 11 матчей и забил один мяч.

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