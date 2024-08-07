«Дискриминация игрока». Чернышов — об отстранении Соболева от «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о ситуации нападающего Александра Соболева в стане красно-белых. Напомним, по данным СМИ, в услугах Соболева был заинтересован «Зенит». Александр принял решение переходить в клуб из Санкт-Петербурга, что отразилось на его поведении в «Спартаке». В конечном итоге переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся, а Соболева отстранили от основной команды красно-белых за демонстративное желание покинуть клуб.

«Ситуация неприятная, особенно для футболиста, который готовился к сезону и планировал играть. Так понимаю, поступило предложение от другой команды, но клубы между собой не договорились. Игрок занял твёрдую позицию перейти, поэтому руководство пошло на такую меру, как отстранение. Ситуация сложилась так.

Соболев сделал много полезного для «Спартака», это футболист сборной России. Нужно искать какое-то решение, так продолжаться вечно не может. Нужно сесть за стол переговоров. История сложная, но я за то, чтобы футболист играл. В какой-то степени это будет дискриминация игрока, если он будет отстранён. Нехорошая ситуация, однако у клуба, наверное, будет другая позиция. Но они же будут продолжать платить зарплату. Сейчас ситуация, когда агент Соболева тоже должен проявить мастерство, чтобы его футболист не страдал. Нужно найти хорошее решение для всех», — приводит слова Чернышова Legalbet.