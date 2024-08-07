Писарев: «Ростов» всё ещё остаётся командой, которая будет претендовать на многое

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре «Ростова» на старте нынешнего сезона.

— «Ростов» не разочаровал в матче в «Зенитом»?

— Нет, я не могу сказать, что «Ростов» меня разочаровал. Да, конечно, многовато залетело. Но «Зениту» сейчас трудно противостоять. Для меня «Ростов» остаётся командой, которая будет в этом году претендовать на многое при определённых условиях: выздоровеет Мохеби, наберёт форму опорный полузащитник из Уругвая Саравия. Может быть, ещё кого-то мы увидим в команде из новичков. Но мне кажется, в любом случае на топ-пять «Ростов» может в этом году претендовать, — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, игра 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Зенитом» состоялась 3 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0. После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.