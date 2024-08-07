Спортдиректор «Ахмата» Газзаев: трансфер Самородова — в первую очередь инициатива Адиева

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал трансфер Максима Самородова в стан грозненцев.

«Трансфер Самородова — это в первую очередь инициатива Адиева по понятным причинам. Мы и сами вели его. Желание тренера и наше видение совпали», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2024 чемпионата Казахстана 22-летний Максим Самородов провёл 13 матчей, в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету две игры в Лиге конференций. Результативными действиями нападающий не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,2 млн.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала два очка за три игры.