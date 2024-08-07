Михаил Кержаков: «Зенит» на ходу, много забиваем — исполнительское мастерство высокое

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об убедительной игре сине-бело-голубых на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги. Вратарь подчеркнул, что команда сейчас на ходу, исполнительское мастерство игроков на уровне, а новички отлично влились в футбол «Зенита».

«Мы сейчас на ходу. Много забиваем, потому что исполнительское мастерство игроков «Зенита» высокое. Новички здорово влились в команду, себя проявляют. Макс Глушенков, сами видите, как играет. С первых тренировок было понятно, что он футболист высокого класса. Матчи это подтвердили. Он не выпадает, хорошо заполняет зоны в центре поля, чувствует партнёров», — приводит слова Михаила Кержакова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» набрал максимально возможное количество очков в трёх стартовых турах чемпионата России (9) и возглавляет турнирную таблицу.