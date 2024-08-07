Михаил Кержаков: понимаем, что этот сезон — особенный для «Зенита»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об уверенном старте сине-бело-голубых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что после прошлого сезона, в котором «Зенит» едва не потерял статус чемпиона, тренерский штаб поменял свой подход к тренировочному процессу. Также Кержаков отметил важность нынешнего сезона, ведь именно по ходу него клубу исполнится 100 лет.

«Сейчас тренировочный процесс очень серьёзный. После прошлого сезона, который получился тяжёлым, немного поменялся подход. Понимаем, что этот сезон — один из самых важных для клуба, ему исполнится 100 лет. Нельзя расслабляться, даже переоценивать старт сезона, когда мы всех побеждаем. Если чуть-чуть даже успокоимся, можем за это поплатиться.

У нас полная концентрация и мобилизация? Да, и в этом большая заслуга тренерского штаба «Зенита». Я вижу со стороны, что он делает всё, чтобы ребята были в тонусе. У нас и раньше с дисциплиной всё было нормально, но сейчас этому уделяется ещё большее внимания. В этом причины нашего успешного старта. Мы не только много забиваем, но и не пропускаем в чемпионате — это тоже важно», — приводит слова Михаила Кержакова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» набрал максимально возможное количество очков в трёх стартовых турах чемпионата России (9) и возглавляет турнирную таблицу.