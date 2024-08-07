Шалимов сравнил новичка «Спартака» Барко с мангустом

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о новичке московского «Спартака» Эсекьеле Барко. Специалист сравнил нового легионера красно-белых с мангустом, а также поделился впечатлениями от его игры.

«Отдельно о Барко. Подтвердил впечатление, которое сложилось после «Химок». Хорошая техника, чтение игры, очень неудобная работа с мячом для соперника. В отборе, как мангуст, быстр и жёсток — именно его резкое решение в отборе привело к голу. Видно, что «Спартак» становится низковатой командой — учитывая ещё и то, что взяли Маркиньоса. С одной стороны, будут вопросы по силовой борьбе, с другой — их с такой техникой не поймаешь», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Эсекьеля в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.