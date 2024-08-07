Шалимов: страна обсуждает зарплату и премии Глушенкова, и это на него никак не влияет

Известный российский специалист, бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о футболисте санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Для того чтобы понять, насколько в порядке сейчас Глушенков, надо посмотреть его третий гол («Ростову». — Прим. «Чемпионата»). И Вахания, и Кучаев знали, что Максим будет убирать под левую ногу, но всё равно не смогли перекрыть, не успели. Тут важно и то, что играет он в довольно непростой обстановке и в режиме жёстких ожиданий — страна обсуждает его зарплату и премии, и пока это на парня никак не влияет», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.