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Шалимов: Соболеву нет места в «Спартаке» в такой игре и при такой конкуренции

Шалимов: Соболеву нет места в «Спартаке» в такой игре и при такой конкуренции
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Известный отечественный экс-футболист и тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве. По мнению специалиста, при такой конкуренции и игре красно-белых Соболеву нет места в составе команды. В то же время Шалимов подчеркнул, что Александр по-прежнему является качественным игроком.

«В целом видно, чего «Спартак» хочет в атаке, команда очень быстро вступает в отбор при потере мяча. В такой игре и при такой конкуренции получается, что Соболеву нет места — потому что в этой позиции Угальде играет пока лучше. Можно, конечно, костариканца двигать, как это делали Абаскаль и потом Слишкович, однако это непродуктивно. Но при этом не надо говорить, что Соболев плохой игрок, — это качественный игрок с отличными данными и хорошей техникой», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в СМИ появлялась информация о возможном переходе Соболева в «Зенит».

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