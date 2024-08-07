Чемпион Формулы-1 Алонсо ответил, как отнёсся к переходу Мбаппе в «Реал»

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо высказался о переходе французской футбольной звезды Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал».

«Я очень рад. После очень долгого ожидания, шести или семи лет, когда подписание было близко… Он наконец приехал, и это будет невероятное усиление для «Мадрида», надеюсь, он добьётся успеха. Фанаты будут наслаждаться им», — приводит слова Алонсо DAZN.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ».

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Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»: