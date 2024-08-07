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«Арсенал» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 20:00

«Арсенал» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 7 августа, в контрольном предсезонном матче встретятся лондонский «Арсенал» и леверкузенский «Байер». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, по итогам прошедшего сезона в АПЛ подопечные Микеля Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

В минувшем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги 28 побед и шесть ничьих.

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