Экс-игрок «Динамо» Сапета: видно, что Личка по-футбольному пихает ребятам в команде

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета высказался о игре бело-голубых на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

«Команда стартовала очень бодро, несмотря на травмы и отсутствие Карраскаля. Состав очень молодой, но пацаны выходят и дают результат. Не могу сказать о них ничего плохого. В РПЛ команда начала обычно, а в Кубке России в матче со «Спартаком» вышли очень молодые игроки. Всё равно в сезон команда вошла качественно. Не знаю, будут ли ещё приобретения, но команда выглядит уверенно.

Мне нравится, что говорит Личка в интервью. Видно, что он по-футбольному пихает ребятам и говорит им, что его не устраивает. Дальше будет больше и интереснее. Лунёв уже отлично вписался в коллектив. Надеюсь, что ещё пара-тройка молодых игроков раскроется, и мы ещё увидим молодых сильных динамовцев», – приводит слова Сапеты Metaratings.

Напомним, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и набрала девять очков. Бело-голубые находятся на второй строчке в таблице.