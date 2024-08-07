Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Саутгемптон — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» хочет продать трёх легионеров — источник

«Спартак» хочет продать трёх легионеров — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» намерен продать полузащитника Кристофера Мартинса, нападающих Хесуса Медину и Шамара Николсона.Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб намерен расстаться с игроками, чтобы освободить место под потенциальных новичков-легионеров. Сообщается, что тренерский штаб Деяна Станковича хочет, чтобы на каждой позиции имелись два примерно равнозначных по качеству футболиста.

«Спартак» купил этим летом голкипера Александра Довбню, полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, хавбека «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, нападающего Виллиана Жозе.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого девять очков.

Материалы по теме
«Спартак» официально предложил € 22 млн за двух игроков «Галатасарая» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android