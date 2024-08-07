«Спартак» хочет продать трёх легионеров — источник

Московский «Спартак» намерен продать полузащитника Кристофера Мартинса, нападающих Хесуса Медину и Шамара Николсона.Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб намерен расстаться с игроками, чтобы освободить место под потенциальных новичков-легионеров. Сообщается, что тренерский штаб Деяна Станковича хочет, чтобы на каждой позиции имелись два примерно равнозначных по качеству футболиста.

«Спартак» купил этим летом голкипера Александра Довбню, полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, хавбека «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, нападающего Виллиана Жозе.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого девять очков.