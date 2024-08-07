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Газизов: Бобровский и Шафеев не должны судить — они мешают футболу

Газизов: Бобровский и Шафеев не должны судить — они мешают футболу
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Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решение об отстранении арбитров Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева после матча 3-го тура РПЛ между клубом из Дагестана и «Пари Нижний Новгород» (0:1). Арбитры были в составе бригады судей на этой игре.

«Бобровский и Шафеев пока отстранены на какое-то время от судейства. Моё мнение, что такие неквалифицированные судьи не должны судить матчи. Мы довольны принятым решением. Мне кажется, Бобровский и Шафеев не должны судить. Они мешают футболу. Квалификация им не позволяет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев высказался о качестве судейства в этом матче.

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