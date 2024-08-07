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Представитель Медины отреагировал на информацию о возможной продаже игрока «Спартаком»

Представитель Медины отреагировал на информацию о возможной продаже игрока «Спартаком»
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Исполнительный директор компании Ultimate Sports Марат Хинчагов, представляющей интересы нападающего «Спартака» Хесуса Медины, отреагировал на информацию о возможной продаже игрока.

«У компании Ultimate Sports нет информации по этому поводу. Более того, по нашей информации, главный тренер «Спартака» высоко оценивает работу Медины в тренировочном процессе и верит в него как в неотъемлемую часть коллектива. Сам Хесус нацелен показать свой уровень и свою необходимость команде в текущем сезоне. Игрок максимально заряжен и хочет биться за место в основном составе «Спартака», радовать болельщиков и тренеров результативными действиями и вместе с командой добиться максимальных результатов в РПЛ и Кубке России.

Что касается стратегических планов «Спартака» по усилению, количества мест на легионеров, то это сугубо внутреннее дело клуба, и нам не хочется заниматься демагогией. Это естественные процессы, и нам кажется неуместным комментировать чужую работу», — сообщил Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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