Представитель Медины отреагировал на информацию о возможной продаже игрока «Спартаком»

Исполнительный директор компании Ultimate Sports Марат Хинчагов, представляющей интересы нападающего «Спартака» Хесуса Медины, отреагировал на информацию о возможной продаже игрока.

«У компании Ultimate Sports нет информации по этому поводу. Более того, по нашей информации, главный тренер «Спартака» высоко оценивает работу Медины в тренировочном процессе и верит в него как в неотъемлемую часть коллектива. Сам Хесус нацелен показать свой уровень и свою необходимость команде в текущем сезоне. Игрок максимально заряжен и хочет биться за место в основном составе «Спартака», радовать болельщиков и тренеров результативными действиями и вместе с командой добиться максимальных результатов в РПЛ и Кубке России.

Что касается стратегических планов «Спартака» по усилению, количества мест на легионеров, то это сугубо внутреннее дело клуба, и нам не хочется заниматься демагогией. Это естественные процессы, и нам кажется неуместным комментировать чужую работу», — сообщил Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.