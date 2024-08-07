Президент «Динамо» Мх Гаджиев: через несколько матчей Бобровский и VAR лучше не станут

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение об отстранении арбитров Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева после матча 3-го тура РПЛ между клубом из Дагестана и «Пари Нижний Новгород» (0:1). Арбитры были в составе бригады судей на этой игре.

«Мы в своём кругу обсуждали вопросы судейства в прошедшем матче, просматривали реакцию общественности. Знаем, что об этом говорят в разных городах. Это объективная оценка работе тех, кто находился на поле и на VAR. Можно говорить о том, что это судейство против «Динамо», если это квалифицированный судья.

Мы ориентируемся на то, что говорят специалисты, в том числе президент РПЛ. Доверять мнению Аршавина, например, можно. Мнению Григория Иванова или Алаева — тоже. Они не первый год в футболе.

Через несколько матчей они лучше не станут. Если исходить из того, что это низкий уровень, то ничего не изменится. Если это предвзятость — всё ещё хуже», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.