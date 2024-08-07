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Антон Михашенок назвал две причины, по которым Угальде стал забивать за «Спартак»

Антон Михашенок назвал две причины, по которым Угальде стал забивать за «Спартак»
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Антон Михашенок, тактический автор «Чемпионата» и главный тренер «Эгриси», в подкасте «Премьер-лига несправедливости» (https://youtu.be/A0mpcy3hDPE?si=T2uP_UYTiMCXd4wD) объяснил высокую результативность нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, который ранее подвергался массовой критике.

«Угальде чувствует, что сейчас ему надо забивать, иначе он сядет. У него сильные конкуренты, и получается такая ситуация: с одной стороны, Манфреда подгоняют другие игроки, а с другой — можно пользоваться неопределённым положением остальных нападающих. Угальде поймал удачу и старается её монетизировать.

Плюс в «Спартак» привезли футболиста, с которым моментально сложилась «химия». Угальде и Барко понимают, кто из них куда будет двигаться. В матче с «Крыльями» несколько раз было так: Манфред отлепился от защитника, Барко — от полузащитника, стенка, зашли в штрафную. Такое происходит постоянно, и эти короткие взаимодействия получаются. Для «Спартака» большая удача, что эти игроки сразу спелись», — сказал Михашенок.

Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Премьер-лига несправедливости»!

Ещё больше тактической аналитики по РПЛ — в новом выпуске подкаста.

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