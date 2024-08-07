Стали известны условия, которые Керем Актюркоглу назвал «Спартаку»

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу назвал «Спартаку» условия личного контракта, которые хотел бы иметь в случае перехода в клуб. Об этом сообщает Gala Haber.

Запрашиваемые условия:

заработная плата € 4,5 млн после вычета налогов;

бонус за каждое попадание в заявку на матч в размере € 10 тыс.;

бонус в размере € 5 тыс. за каждый сыгранный полный матч;

бонус за каждую игру, в которой Актюркоглу проведёт 60 минут, в размере € 5 тыс.;

бонус в размере € 100 тыс. за каждые 10 забитых голов;

бонус в размере € 100 тыс. за каждые 10 результативных передач;

дополнительный бонус в размере € 300 тыс., если игрок за сезон забьёт 10 голов и отметится 10 результативными передачами;

премия в размере € 350 тыс. в случае победы в РПЛ;

премия в размере € 150 тыс. в случае победы в Кубке России;

сумма отступных для клуба, участвующего в Лиге чемпионов — € 20 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.