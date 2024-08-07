Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Штурм Грац — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» рассказали, когда Гарре вернётся к тренировкам в общей группе

В «Крыльях Советов» рассказали, когда Гарре вернётся к тренировкам в общей группе
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, восстанавливающийся от травмы, начнёт тренировки в общей группе после матча 4-го тура с «Факелом». Игра состоится в воскресенье, 11 августа, в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бенхамин Гарре после матча с «Факелом» начнёт тренировки в общей группе с ограничениями», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Крыльев Советов».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал девять очков.

Гарре в текущем сезоне сыграл два матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Бубнов: скорее всего, «Крылья Советов» будут бороться за выживание
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android