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В «Крыльях Советов» рассказали, когда Гарре вернётся к тренировкам в общей группе

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, восстанавливающийся от травмы, начнёт тренировки в общей группе после матча 4-го тура с «Факелом». Игра состоится в воскресенье, 11 августа, в 17:30 мск.

«Бенхамин Гарре после матча с «Факелом» начнёт тренировки в общей группе с ограничениями», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Крыльев Советов».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал девять очков.

Гарре в текущем сезоне сыграл два матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.