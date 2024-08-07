«Зенит» и «Кинопоиск» стали партнёрами

С сезона-2024/2025 в число партнёров «Зенита» вошёл «Кинопоиск», а умные устройства Яндекса появятся на тренировочной базе клуба и домашней арене клуба.

В рамках нового соглашения болельщикам «Зенита» на приоритетных условиях будут доступны все развлекательные сервисы Яндекса, объединённые подпиской Яндекс Плюс. В «Кинопоиске» появится специальная комната болельщика «Зенита», где будет доступен развлекательный контент о команде. В течение сезона на видеосервисе, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и программы.

В раздевалках команд на «Газпром Арене» и на тренировочной базе будут установлены Яндекс Станции, Яндекс ТВ-станции и другие умные устройства с Алисой.

«Мы уже год успешно сотрудничаем с экосистемной подпиской Яндекс Плюс, поэтому рады сегодня объявить о развитии нашего сотрудничества. В новом сезоне сине-бело-голубые и его партнёр будут продолжать делать так, чтобы связь команды с болельщиками была ещё крепче, а клубная инфраструктура развивалась, становилась удобнее и технологичнее», – заявил председатель правления клуба Александр Медведев.

«Мы рады, что теперь наше партнёрство будет развиваться и в направлении совместного создания развлекательного контента, а интеграция умных устройств в экосистему клуба – ещё один шаг в сторону технологизации нашего футбола», – добавил Сергей Бархударьян, директор по развитию спортивного направления Яндекс Плюс.