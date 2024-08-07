Левандовски считает, что Флик своим стилем принесёт трофей «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о работе с новым главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом.

«Я очень счастлив и удовлетворён тем, что снова работаю с Ханси. Верю, что мы проведём отличный сезон и в конечном счёте завоюем трофей. Нам нельзя прекращать атаковать после того, как повели 1:0, а надо продолжать показывать зрелищный футбол. Потому что это ДНК клуба. И Ханси очень хорошо подходит этой ДНК своим атакующим подходом», — приводит слова Левандовского интернет-издание Sport Bild.

Напомним, действующее трудовое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до лета 2026 года. Флик сменил на этом посту Хави, под руководством которого «Барселона» заняла второе место в минувшем сезоне испанской Примеры.