Тренер «Галатасарая» высказался о возможном уходе Актюркоглу и Кёна в «Спартак»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о возможном уходе из клуба нападающего Керема Актюркоглу и защитника Деррика Кёна. Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение клубу по этим игрокам.

«В течение трансферного периода поступает много предложений. Мы также сделали предложения другим командам. Приходится с этим мириться, пока данный период не закончится. И Керем, и Кён остаются с нами. Если будут какие-то изменения, то клуб, конечно, сделает заявление. Как тренер я хочу сейчас сосредоточиться на матчах. После окончания трансферного периода эффективность команды повышается. Конечно, предложения поступают, как поступают они и от нас. В данный момент игроки с нами, и мы будем готовиться к пятничной игре вместе с ними.

Я здесь уже два года, и в начале двух сезонов всегда возникают попытки создать хаос. Хотелось бы ещё раз обратиться к болельщикам «Галатасарая»: пусть они доверяют своим командам, учителям, менеджерам, президентам. Здесь приложены огромные усилия и проделана большая работа», — приводит слова Бурука интернет-издание NtvSpor.net.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.