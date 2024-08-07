«Зенит» может продать Клаудиньо в «Палмейрас», известны подробности возможной сделки

«Зенит» может продать своего полузащитника Клаудиньо в «Палмейрас». Об этом сообщает журналист Матеус Энрике в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб намерен обменять Клаудиньо на полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Вейгу с доплатой со стороны «Зенита». Сообщается, что «Зенит» также направлял предложение о покупке Вейги за € 27 млн.

В новом сезоне Клаудиньо принял участие в трёх играх, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Рафаэль Вейга в нынешнем сезоне сыграл 36 матчей за бразильский клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.