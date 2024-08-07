Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Штурм Грац — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» может продать Клаудиньо в «Палмейрас», известны подробности возможной сделки

«Зенит» может продать Клаудиньо в «Палмейрас», известны подробности возможной сделки
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» может продать своего полузащитника Клаудиньо в «Палмейрас». Об этом сообщает журналист Матеус Энрике в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб намерен обменять Клаудиньо на полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Вейгу с доплатой со стороны «Зенита». Сообщается, что «Зенит» также направлял предложение о покупке Вейги за € 27 млн.

В новом сезоне Клаудиньо принял участие в трёх играх, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Рафаэль Вейга в нынешнем сезоне сыграл 36 матчей за бразильский клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
«Зенит» собирается улучшить предложение «Палмейрасу» по Вейге — Конур
«Зенит» отказался от продажи Вендела с Клаудиньо и покупки Илича — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android