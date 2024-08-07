Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Штурм Грац — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Головина рассказал о состоянии здоровья полузащитника после травмы

Агент Головина рассказал о состоянии здоровья полузащитника после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья игрока после полученной травмы лодыжки.

«Александр чувствует себя нормально. Восстановительный процесс идёт по плану, ничего серьёзного не произошло. Медицинский штаб «Монако» определит сроки возвращения Александра», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Хавбек «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android