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В «Зените» высказались об интересе к 19-летнему нападающему «Войводины» Ивановичу

В «Зените» высказались об интересе к 19-летнему нападающему «Войводины» Ивановичу
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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина высказалась об интересе клуба к 19-летнему нападающему «Войводины» Михайло Ивановичу.

«В наших трансферных планах такого игрока нет», — приводит слова Илюхиной «Матч ТВ».

Иванович выступает за «Войводину» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за сербский клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Напомним, по итогам трёх туров лидером российского чемпионата является «Зенит», набравший девять очков. Второе место в таблице занимает московское «Динамо», набравшее такое же количество очков, но отстающее по дополнительным показателям.

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