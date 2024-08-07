Агент Головина: капитанская повязка Саши — выбор команды и руководства «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о назначении игрока сборной России капитаном монегасков.

«У Саши давно статус лидера в «Монако». Он к каждой игре и тренировке относится ответственно. Главное, что у него всегда в приоритете выполнение командных целей. Здорово, что теперь Саша будет играть под 10-м номером. А капитанская повязка — дополнительная ответственность, потому что это выбор команды и руководства «Монако», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.