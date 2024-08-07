Колыванов: верю, что «Динамо» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Бывший российский футболист Игорь Колыванов оценил перспективы «Динамо» в новом сезоне РПЛ.

«Динамо» выдало неплохой старт. Только с «Локомотивом» были определённые проблемы. Команда хорошо укомплектована во всех линиях. Учли ошибки прошлого сезона, когда на старте чемпионата после первого тайма выигрывали и контролировали игру, а во втором тайме допускали грубейшие ошибки и проигрывали.

Команда выросла, молодые футболисты стали на год старше и опытнее. Чтобы составлять конкуренцию «Зениту», нужно набирать очки в матчах с соперниками чуть ниже уровня. «Зенит» в прошлом сезоне после пяти чемпионств подряд привык побеждать, поэтому было некое успокоение. В этом году юбилей клуба с ними будет очень тяжело бороться. Там есть Глушенков, который забивает в каждой игре. Будет интересно посмотреть на их очный матч. Интрига есть. Это две играющие команды.

Вполне возможно, что «Динамо» проведёт хороший сезон. Верю, что смогут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство до самого конца. Если будут в каждой игре выкладываться на 100%, «Динамо» сможет создать эту конкуренцию. Но по классу игроков «Зенит» чуточку лучше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.