Полузащитник сборной Испании Субименди может стать игроком «Ливерпуля» — источник

25-летний полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной Испании Мартин Субименди может стать игроком «Ливерпуля», сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб очень заинтересован в трансфере. Сообщается, что «Ливерпуль» рассматривает возможность выплаты отступных футболиста или покупки хавбека за бо́льшую сумму при удобном для себя способе оплаты. Но финальное решение будет зависеть от мнения самого чемпиона Европы.

Субименди выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за испанцев 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.