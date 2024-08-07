Аленичев: лучше России играть с Вьетнамом и Таиландом, чем не играть вообще

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о возможном проведении товарищеских матчей национальной команды с Таиландом и Вьетнамом.

«Матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом — банально. Но лучше играть даже с такими соперниками, чем не играть вообще и не иметь игровую практику», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.