В Англии опубликовали новые правила о пенальти за руку в «естественном положении»

PGMOL, организация, ответственная за судейство матчей в английском профессиональном футболе, выпустила новое разъяснение относительно назначения пенальти за игру рукой в случае, когда она находится в «естественном положении». Об этом сообщает Sky Sports.

«Если игрок совершает удар по воротам или отдаёт пас и мяч попадает в ногу (другого) игрока, меняет траекторию и явно попадает в руку, которая может быть выставлена естественным образом, мы не будем рассматривать это как пенальти», — говорится в новом документе.

Одна из английских лиг, АПЛ, стартует 16 августа. В первом матче нового сезона встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра состоится 16 августа в 22:00 мск. В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».