Киллиан Мбаппе провёл свою первую тренировку в расположении мадридского «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Киллиан Мбаппе провёл свою первую тренировку вместе с «Королевским клубом».

Также в расположение команды вернулись после чемпионата Европы в Германии Даниэль Карвахаль (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга и Ферлан Менди (все — Франция).

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ».

Мадридский «Реал» в прошедшем сезоне стал чемпионом Испании, набрав 95 очков в 38 матчах, и выиграл Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.