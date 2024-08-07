Игрок «Спартака» Бонгонда: откажу ли «Зениту»? Я не знаю, что буду делать завтра

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался о возможном интересе «Зенита» к его персоне.

— «Зенит» активно усиливается — представим, что этим летом они придут за вами и сделают предложение. Какая у вас будет реакция?

— Я счастлив в «Спартаке». Надеюсь, буду в этом в клубе ещё долго, пока мне не скажут: «Тео, спасибо, ты больше не нужен».

— Получается, вы откажете «Зениту»?

— Я не знаю, что буду делать завтра. Трудно говорить о будущем, — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бонгонда сыграл уже три матча и отдал одну голевую передачу.

После трёх туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с шестью очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (девять очков).

Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. Тогда красно-белые набрали 69 очков. У ближайшего преследователя, ЦСКА, было 62 очка.