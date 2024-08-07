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«ПСЖ» сыграл вничью с «Штурмом», Сафонов и Худяков провели на поле весь матч

Завершился товарищеский матч между австрийским «Штурмом» и французским «ПСЖ». Игра закончилась со счётом 2:2.

В составе «ПСЖ» забили Ибраим Мбайе и Карлос Солер, у «Штурма» отличились Амади Камара и Отар Китеишвили.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков провели на поле весь матч.

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Худяков перешёл в «Штурм» также этим летом. Голкипер закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Даниил принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.