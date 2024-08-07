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Экс-игрок «Спартака» Крал перешёл в «Эспаньол» на правах аренды

Экс-игрок «Спартака» Крал перешёл в «Эспаньол» на правах аренды
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал перешёл в «Эспаньол» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Чех является футболистом берлинского «Униона».

Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году за € 12 млн. В прошедшем сезоне полузащитник провёл за «Унион» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с берлинским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

«Унион» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, набрав 33 очка по итогам сезона чемпионата Германии, а «Эспаньол» сумел вернуться в Ла Лигу, выиграв плей-офф Сегунды.

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