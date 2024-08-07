Канчельскис оценил возможность перехода Сперцяна в «Наполи»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Где находятся «Наполи» и «Краснодар» как клубы? Если бы «Наполи» действительно хотел приобрести Сперцяна, то клубы уже решили бы все вопросы. На месте Сперцяна, будь настоящие переговоры, я бы заставил агента убедить «Краснодар» продать себя в Европу, а сам нашёл бы любой способ доехать, доплыть или долететь до Италии. Эдуард — хороший игрок для сильного чемпионата, но раз он не оказался в «Наполи», то и переговоров, судя по всему, не было», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

24-летний Сперцян выступает за основной состав «Краснодара» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл пять матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.