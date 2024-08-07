«Химки» объявили об уходе своего полузащитника в «Ротор»

«Химки» объявили об уходе полузащитника Тимура Касимова в волгоградский «Ротор» на правах аренды.

«Игрок будет выступать за клуб из Волгограда до конца сезона-2024/2025», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Касимов в текущем сезоне сыграл 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. В новом сезоне Тимур не выходил на поле. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

После трёх матчей нового сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают шестое место, набрав четыре очка. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал девять очков.