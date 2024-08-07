Лондонский «Арсенал» разгромил «Байер» в контрольном предсезонном матче

Завершился контрольный предсезонный матч, в котором встречались лондонский «Арсенал» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч закончился разгромной победой «Арсенала» со счётом 4:1.

На восьмой минуте счёт открыл защитник лондонцев Александр Зинченко. Уже через минуту нападающий Леандро Троссард удвоил преимущество команды. На 38-й минуте счёт увеличил форвард Габриэл Жезус. На 67-й минуте полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц забил четвёртый гол, сделав третье результативное действие в матче. На 76-й минуте нападающий «Байера» Адам Гложек забил «гол престижа».

Напомним, по итогам прошедшего сезона в АПЛ подопечные Микеля Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

В минувшем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги 28 побед и шесть ничьих.