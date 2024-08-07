Маттеус раскритиковал поведение почётного президента «Баварии» Хёнеса

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал поведение почётного президента «Баварии» Ули Хёнеса. Ранее Хёнес заявил, что команда не сможет никого подписать, если не продаст нескольких игроков.

«Точно так же, как Ули Хёнес год назад сделал Кейна дороже своими заявлениями о «Тоттенхэме», теперь он делает своих собственных игроков дешевле своими публичными заявлениями о продажах», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

В летнее трансферное окно «Бавария» подписала центрального защитника Хироки Ито из «Штутгарта», вингера Майкла Олисе из «Кристалл Пэлас» и хавбека Жоау Пальинью из «Фулхэма».

«Бавария» по итогам прошлого сезона Бундеслиги заняла третье место, набрав 72 очка. Чемпионат Германии выиграл «Байер».