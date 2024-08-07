Новичок «Ювентуса» Дуглас Луис рассказал о причинах, по которым он перешёл в клуб

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис рассказал о причинах, по которым он решил покинуть «Астон Виллу» и перейти в туринский клуб.

«Я пришёл из лиги, которая, вероятно, считается самой сложной, и я очень доволен этим опытом. В Серии А я хочу добиться еще большего

Я знаю, что я за игрок, и я знаю свои способности, я подготовился к переходу и чувствую себя готовым к игре за новый клуб. Почему я покинул Премьер-лигу? Любой игрок в мире хотел бы получить опыт работы в «Ювентусе». Я ничем не отличаюсь. Я был впечатлен размерами клуба, а также, очевидно, стадионом и страстью болельщиков», — приводит слова Луиса TEAMtAlk.

Напомним, в минувшем сезоне бразильский футболист принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с английским клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.