«Он назвал меня лучшим игроком «Тоттенхэма». Сон Хын Мин — о ситуации из работы с Моуринью

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин рассказал историю из своей работы под руководством бывшего главного тренера клуба Жозе Моуринью.

«Во время перерыв одного из матчей он поставил меня в неловкое положение перед всеми, сказав: «Ты не хочешь быть в игре с такими командами, как «Бёрнли» и «Сток Сити». Я был очень расстроен. После игры Моуринью извинился. Он сказал, что хочет убедиться, что другие игроки не ленятся, и назвал меня лучшим игроком «шпор», — приводит слова Хын Мина FootballTalk в социальной сети X (ранее Twitter).

Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год и был уволен перед финалом Кубка английской лиги.

32-летний Сон Хын Мин выступает за «шпор» с 2015 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «шпор» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.