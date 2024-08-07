В РПЛ отреагировали на игру Сафонова и Худякова в товарищеском матче «Штурм» — «ПСЖ»

Российская Премьер-Лига отреагировала на результат товарищеского матча между австрийским «Штурмом» и французским «ПСЖ», который завершился со счётом 2:2. Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков отыграли весь матч и пропустили по два мяча в первом тайме.

«В противостоянии наших вратарей ничья — 2:2.

Удачи, парни, в следующих играх», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Худяков перешёл в «Штурм» также этим летом из «Локомотива». Голкипер закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Даниил принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.