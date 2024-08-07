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«ПСЖ» завершил сделку по переходу защитника «Айнтрахта» Пачо — Романо

«ПСЖ» завершил сделку по переходу защитника «Айнтрахта» Пачо — Романо
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«ПСЖ» завершил сделку по переходу защитника «Айнтрахта» Вильяма Пачо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «ПСЖ» уже подписал необходимые документы с немецким клубом. Сумма трансфера составит € 40 млн + € 5 млн бонусами. Сообщается, что завтра, 8 августа, футболист должен прилететь в Париж для прохождения медицинского обследования.

Пачо в прошлом сезоне сыграл 44 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а также обладателем национального кубка и суперкубка.

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