Тренер «Арсенала» Артета удивлён формой Жезуса перед стартом сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о форме нападающего клуба Габриэла Жезуса перед началом сезона.

«Первое чувство, которое я испытал, увидев его этим летом… это было что-то особенное. Я почувствовал это. Энергия, исходящая от Габриэла, стала иной. Он выглядит по-другому. Его движения стали другими… в общем, он отлично выглядит!» — приводит слова Артеты известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет продать игрока этим летом.

27-летний Габриэл Жезус выступает за лондонский «Арсенал» с июля 2022 года, когда он перешёл в стан «канониров» из «Манчестер Сити» за € 52 млн. В нынешнем сезоне Жезус провёл во всех турнирах за клуб 36 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.