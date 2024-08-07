Динь вступил в перепалку с журналистом, утверждавшим, что он может перейти в «Галатасарай»

Защитник «Астон Виллы» Лука Динь вступил в спор с журналистом Ягизом Сабунчоглу, утверждавшим, что футболист может перейти в «Галатасарай».

Сабунчоглу в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что Динь договорился с «Галатасараем», а также, что турецкий клуб направил официальный запрос в адрес «Астон Виллы». Затем Динь прокомментировал этот пост, написав «Извини, но это неправда».

В ответ Сабунчоглу опубликовал скриншот официального предложения «Галатасарая».

Динь в текущем сезоне сыграл 46 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.