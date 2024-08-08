Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Саутгемптон — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» согласовал трансфер футболиста «Галатасарая» — Кучук

«Спартак» согласовал трансфер футболиста «Галатасарая» — Кучук
Комментарии

Московский «Спартак» договорился с «Галатасараем» о переходе защитника Деррика Кёна. Об этом сообщает журналист Али Наджи Кучук.

По информации источника, о переходе Кёна будет объявлено либо сегодня, 8 июля, либо в завтра, 9 августа, после матча 1-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Хатайспором». Сообщается, что сумма сделки составит € 8 млн, включая бонусы.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
«Спартак» официально предложил € 22 млн за двух игроков «Галатасарая» — источник
«Спартак» согласился с частью условий, которые выдвинул Актюркоглу — Gala Haber
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android