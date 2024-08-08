«В моем мире ты — твой бог». Ибрагимович — об отношении к религии

Советник по спортивным и коммерческим вопросам «Милана» и экс-нападающий «Милана», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к религии.

«Я не верующий. Я верю в уважение. Эти слова означают, что только я могу судить себя. Приведу пример: когда мой брат умер от лейкемии. где был бог, чтобы помочь ему? Ты молишься ему каждый день, ты благодаришь его каждый день, но где он был в эти минуты? В моем мире ты — твой бог», — приводит слова Ибрагимовича журналист Джанлука Ди Марцио.

В январе 2020 года Ибрагимович вернулся в «Милан», за который ранее выступал с августа 2010 по июль 2012 года, на момент возвращения к «россонери» форварду было 38 лет. За три с половиной года до завершения карьеры Златан сыграл за «Милан» в 78 матчах, забил 37 мячей и выполнил 11 результативных передач. После завершения карьеры игрока Ибрагимович остался работать в структуре клуба.