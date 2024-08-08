Результаты матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа
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Вчера, 7 августа, прошли первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа:
«Славия» Прага (Чехия) – «Юнион» (Бельгия) — 3:1;
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
3 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Хоры – 19' 2:0 Хоры – 41' 3:0 Дорли – 57' 3:1 Buzek – 73'
Удаления: нет / Фусейни – 85'
«Слован» Братислава (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр) — 2:0;
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2024, среда. 21:30 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
2 : 0
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 Петрович – 74' 2:0 Мак – 90+3'
«Ягеллония» (Польша) – «Будё-Глимт» (Норвегия) — 0:1.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2024, среда. 21:45 МСК
Ягеллония
Белосток, Польша
Окончен
0 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Дьегес – 58'
Ответные матчи пройдут во вторник, 13 августа.
Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
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