Результаты матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа

Вчера, 7 августа, прошли первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа:

«Славия» Прага (Чехия) – «Юнион» (Бельгия) — 3:1;

«Слован» Братислава (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр) — 2:0;

«Ягеллония» (Польша) – «Будё-Глимт» (Норвегия) — 0:1.

Ответные матчи пройдут во вторник, 13 августа.

Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.