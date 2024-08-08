Карло Анчелотти опробовал Модрича в новой роли в товарищеском матче с «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после товарищеского матча с «Челси», который завершился со счётом 2:1, высказался о новой роли для полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

«Это может быть его новая роль. Сегодня он был опорным игроком. Лука также может быть слева, как Тони Кроос. Он очень хорошо владеет мячом и очень помогает команде. Модрич очень хорошо справляется со временем, у него большой опыт… он фантастический игрок», — приводит слова Анчелотти Relevo.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами.Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.