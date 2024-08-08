Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти опробовал Модрича в новой роли в товарищеском матче с «Челси»

Карло Анчелотти опробовал Модрича в новой роли в товарищеском матче с «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после товарищеского матча с «Челси», который завершился со счётом 2:1, высказался о новой роли для полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 02:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Васкес – 19'     2:0 Диас – 27'     2:1 Мадуэке – 39'    

«Это может быть его новая роль. Сегодня он был опорным игроком. Лука также может быть слева, как Тони Кроос. Он очень хорошо владеет мячом и очень помогает команде. Модрич очень хорошо справляется со временем, у него большой опыт… он фантастический игрок», — приводит слова Анчелотти Relevo.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами.Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Кроос рассказал, чем похожи Роналду и Модрич
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android